Italië dreigt minitop EU over migratie te boycotten

Italië dreigt weg te blijven bij de ingelaste minitop over migratie die zondag in Brussel wordt gehouden, melden Italiaanse media. Premier Conte twitterde na een gesprek met EU-president Tusk vanmiddag in Rome, dat hij bezwaren heeft tegen de manier waarop Brussel het migratiebeleid wil bespreken.

Conte zegt dat hij zich niet kan vinden in de uitgangspunten van de top, waarbij er volgens hem te weinig aandacht is voor de herverdeling van de migranten die nu al in Italië verblijven over de overige EU-lidstaten.

Minister van Binnenlandse Zaken Salvini dreigt dat Conte wegblijft als er al een akkoord is voorgekookt waaraan niets meer te veranderen is.

Een Italiaanse weigering om naar Brussel te komen zou een grote tegenvaller voor de Europese Commissie, die hoopte zondag op een informele bijeenkomst de kou uit de lucht te nemen rond de migratiecrisis. Eind volgende week wordt daarover een officiële top gehouden in Brussel.

De nieuwe populistische regering in Italië heeft die crisis zelf aangezwengeld door onlangs een schip vol uit de Middellandse Zee geredde vluchtelingen te weigeren. Na een scherpe woordenwisseling tussen verschillende lidstaten heette Spanje uiteindelijk de vluchtelingen welkom.