Duizenden metaalwerkers staken voor een betere cao

De opkomst is vandaag boven verwachting groot, meldt de FNV. In de ochtend waren er 5000 stakers geteld. "Daar komen waarschijnlijk nog meer bij", zegt een woordvoerder.

Werknemers komen samen in vijf steden: Eindhoven, Utrecht, Alblasserdam, Zwolle en Nijmegen. Zo'n 500 werknemers van twee grote bedrijven hebben los van deze regionale acties het werk neergelegd, laat FNV weten. De stakers zijn van vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, VHP2 en De Unie.

In Eindhoven zijn de meeste stakers bijeengekomen, ruim 2000. Het zijn werknemers van diverse VDL-bedrijven in Noord-Brabant en kleinere metaalbedrijven. Ook een delegatie van DAF en chipmaker ASML sluit zich bij deze staking aan.

Duitsland

In Duitsland heeft een dagenlange staking van medewerkers in de metaal- en elektrosector een nieuw akkoord opgeleverd. Werknemers daar kregen recht op een 28-urige werkweek voor maximaal twee jaar. Hun loon werd met 4,3 procent verhoogd. Industrievakbond IG Metall eiste aanvankelijk 6 procent.

De laatste grote stakingen in de Nederlandse metaalsector waren in 2015. "Vorige keer heeft het 9 maanden geduurd", zegt een woordvoerder. "We hopen niet dat het weer zo lang hoeft te duren."