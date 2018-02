Duitse metaalarbeider dwingt 28-urige werkweek af. Wie volgt?

In Duitsland werken een kleine vier miljoen mensen in de metaal- en elektrobranche. Het is daarmee de belangrijkste economische sector van Duitsland. Aanvankelijk weigerden de werkgevers om de lonen te verhogen en de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Ze gingen overstag nadat 50.000 medewerkers in honderden bedrijven het werk 24 uur lang stil hadden gelegd, zoals bij Bosch, Siemens en grote autofabrikanten als Porsche en Mercedes.

Tekort

De vakbond maakte in de onderhandelingen handig gebruik van het tekort aan werknemers in de sector en de sterke economische groei in Duitsland. Met de 28-urige werkweek moet het voor werknemers makkelijker om werk en privé te combineren of om naast het werk een studie te volgen.