OM: geen terroristisch motief bij aanrijding Pinkpop

De verdachte van de aanrijding gisterochtend vroeg bij Pinkpop had geen terroristisch motief. Dat blijkt tot nu toe uit het onderzoek, zegt het Openbaar Ministerie. Het OM wil verder geen mededelingen doen over het onderzoek, omdat de verdachte, een 34-jarige man, nog altijd in beperkingen wordt vastgehouden.

Bij de aanrijding in Landgraaf viel gisteren een dode, een 35-jarige man uit Heerlen. Hij was een vrijwilliger bij Pinkpop. Drie festivalgangers raakten zwaargewond: een man van 30 uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een vrouw van 23 uit Heerlen. Ze liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Twee ooggetuigen meldden dat de slachtoffers van de aanrijding in een kring zaten op een onverlichte weg. Een taxichauffeur zag dat de groep deels in de berm, deels op de weg zat. Een dj bevestigde dat verhaal aan het AD.

De verdachte man meldde zichzelf bij de politie in Amsterdam, enkele uren na de aanrijding. Het is nog altijd niet duidelijk waarom hij zichzelf 200 kilometer verderop meldde.