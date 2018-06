Ooggetuigen: slachtoffers aanrijding Pinkpop zaten op onverlichte weg

De slachtoffers van de aanrijding van gisteren bij het Pinkpopterrein zaten in een kring op een onverlichte weg. Dat zeggen twee ooggetuigen die de groep festivalgangers hebben zien zitten tegen het AD. Bij de aanrijding viel een dode en raakten drie mensen zwaargewond.

Een van de ooggetuigen is een dj, die diezelfde nacht had gedraaid op een van de Pinkpop-campings. Zij had de groep zien zitten toen ze over de weg reed. "Ik reed stapvoets, want ik heb wel geleerd om overal rekening mee te houden. Niets zo onvoorspelbaar als feestende mensen", zegt ze tegen de krant.

"Ze zaten daar gewoon in het donker. Ongeveer tien man en één meisje. In een kringetje van de middenstreep tot de berm. Ze droegen donkere kleding, geen verlichting. Echt heel gevaarlijk. Ik snapte het niet, het was tien meter van de camping vandaan. Waarom zaten ze daar niet?"

Voorzichtig

Een taxichauffeur die heen en weer reed over de weg waar het ongeluk gebeurde bevestigt het verhaal van de dj. Hij zag dat de groep deels in de berm, deels op de weg zat. "Ik ben in drie kwartier tijd wel een keer of acht langs ze gereden. Ze hadden de grootste lol. Het leek of ze een spelletje speelden. Het was echt donker. Waarschijnlijk dachten ze: dit is Pinkpop, alles kan en er komen toch geen auto's. Ik reed er steeds voorzichtig langs. Je weet dat mensen dronken zijn met Pinkpop."

Volgens de krant was de weg overdag afgesloten geweest voor autoverkeer en hadden alleen bestuurders met een ontheffing toegang. 's Nachts waren de verkeersregelaars verdwenen en was de weg open.

De drie zwaargewonden liggen in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft in Amsterdam de bestuurder van het busje aangehouden. Het is een 34-jarige man uit Heerlen. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.