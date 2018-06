Bestuurder busje dodelijke aanrijding Pinkpop is man uit Heerlen

De politie heeft in Amsterdam de bestuurder aangehouden die vannacht met zijn busje in Landgraaf inreed op een groep festivalgangers van Pinkpop. Het is een 34-jarige man uit Heerlen, heeft de officier van justitie bekendgemaakt op een persconferentie. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.

Bij de aanrijding viel een dode, een 35-jarige man uit Heerlen. Drie festivalgangers raakten zwaargewond en liggen in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Het zijn een man van 30 uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een vrouw van 23 uit Heerlen.

Ooggetuigen op de plaats van de aanrijding hadden gezegd dat het busje een kenteken had met de cijfers 2, 5 en 7. De politie riep onder meer via Burgernet getuigen op om naar het busje uit te kijken, maar de verdachte heeft zichzelf gemeld in Amsterdam bij de politie. Vervolgens werd het busje op zijn aanwijzing gevonden.

Motief

De officier van justitie wilde op de persconferentie niet zeggen waar het busje werd gevonden. Ook over een motief van de bestuurder zei ze niets. Alle mogelijkheden zijn nog open, ook een ongeluk.

Het is de bedoeling dat de verdachte vandaag nog wordt overgebracht naar een politiebureau in Limburg. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact hebben met zijn advocaat, de politie en de reclassering.