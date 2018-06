Klimaatwet bijna rond, tekst ligt bij 7 partijen in de Tweede Kamer

De onderhandelaars van zeven partijen in de Tweede Kamer zijn het eens over de tekst van een nieuwe klimaatwet. Die wordt vanochtend voorgelegd aan de fracties.

De onderhandelingen gaan tussen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA. Zij hebben samen een ruime meerderheid van 113 zetels.

Op onderhandelaarsniveau zouden ze het er inmiddels over eens zijn dat bij wet wordt vastgelegd dat er in 2030 49 procent minder CO2 moet worden uitgestoten dan in 1990. Het uiteindelijke doel is: 95 procent CO2-reductie in 2050.

Diederik Samsom

Het conceptakkoord gaat verder dan de coalitiepartijen in het regeerakkoord afspraken. Daarin ging het over ambities en niet over afrekenbare klimaatdoelen.

Maar de tekst gaat minder ver dan de initiatiefnemers voor de wet in 2015 voorstelden. Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) pleitten voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent.

Als de klimaatwet door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt Nederland het zevende Europese land met een wet waarin staat hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten.

'Stevige stap'

Politiek verslaggever Xander van der Wulp valt op dat "vooral VVD en CDA, partijen die eerder terughoudend waren, laten zien dat ze een stevige stap willen zetten".

Hij verwacht dat er eind deze week of begin volgende week een definitief akkoord ligt. "Na vandaag kan het snel gaan."

De fracties van de zeven partijen onderhandelen sinds februari over de klimaatwet. Minister Wiebes van Economische Zaken is hier ook bij betrokken.

Naast de onderhandelingen over een klimaatwet zijn er begin dit jaar zes zogenoemde klimaattafels ingesteld. Aan die tafels onderhandelen bedrijven en maatschappelijke organisaties over maatregelen die genomen moeten worden om de CO2-uitstoot te verminderen.