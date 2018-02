Klinkende namen bij besprekingen nationaal Klimaatakkoord

De onderhandelingen zouden aan zes verschillende 'tafels' gaan plaatsvinden. Voormalig VVD-politicus Nijpels krijgt de leiding krijgen over coördinatietafel. PvdA'er Samsom komt aan het hoofd van de tafel 'bebouwde omgeving', CDA'er Van Geel aan die over landbouw en Vendrik aan die over industrie. Er komt ook nog een tafel over 'transport'.

Wiebes zou alle grote vervuilende bedrijven in Nederland bij de onderhandelingen willen betrekken. Welke rol de milieubeweging krijgt, is nog niet bekend.

Het akkoord moet in de zomer klaar zijn, zodat de kosten nog in de begroting voor volgend jaar kunnen worden meegenomen.