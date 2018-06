VS en Zuid-Korea schorten gezamenlijke legeroefening op

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben besloten om de gezamenlijke legeroefening in augustus te schrappen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefening wordt uitgesteld. Het Pentagon bevestigt dat.

Direct na de top tussen Noord-Korea en de VS werd al duidelijk dat het voornemen er was om de oefeningen te staken, omdat ze volgens president Trump "duur en provocatief" zijn. Noord-Korea ziet de militaire oefeningen van de Amerikanen en Zuid-Koreanen als een bedreiging.

De belofte was een grote verrassing voor Zuid-Korea. Een woordvoerder van het kabinet uit Seoul reageerde meteen door te zeggen dat het standpunt van de Amerikanen meer uitleg behoefde. De twee landen zijn er nu alsnog uitgekomen.

Kritiek Japan

De Japanse minister van Defensie zei vorige week dat hij het niet eens was met het besluit om te stoppen met de oefeningen. Volgens hem zijn de trainingen van vitaal belang voor de veiligheid in Oost-Aziƫ.

De legeroefening tussen de VS en Zuid-Korea eerder dit jaar werd ook al uitgesteld. Dat was toen vanwege de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. In april oefenden de twee landen alsnog samen.