Japan: militaire oefeningen zijn van vitaal belang

De Japanse minister van Defensie zegt dat de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in Zuid-Korea en de gezamenlijke militaire oefeningen van vitaal belang zijn voor de veiligheid in Oost-Aziƫ.

Minister Onodera reageert op het onverwachte voornemen van president Trump om te stoppen met de jaarlijkse oefening van Zuid-Korea en de VS aan de grens met Noord-Korea.

Onodera hoopt dat er opnieuw over gesproken kan worden. "We willen hier graag overeenstemming over tussen Japan, de VS en Zuid-Korea."

Meer uitleg nodig

De Amerikaanse president Trump zei gisteren tijdens de top met Kim dat hij zal stoppen met de militaire oefeningen, omdat ze duur zijn en provocatief. Dat was een grote verrassing voor Zuid-Korea. Een woordvoerder van het kabinet uit Seoul reageerde meteen dat de woorden van Trump meer uitleg behoefden.

Japan laat weten dat het voornemens is om nog steeds oefeningen te houden met de VS en samen te werken aan een verdediging tegen eventuele raketten uit Noord-Korea.