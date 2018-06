Taliban verlengen wapenstilstand met Afghaanse leger niet

De Taliban weigeren het staakt-het-vuren met het Afghaanse leger te verlengen. Een woordvoerder van de terreurgroep zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat het driedaagse bestand "vandaag eindigt".

Met het besluit wordt een vredesvoorstel van president Ghani verworpen. Ghani kondigde gisteren aan dat zijn regering de wapenstilstand eenzijdig voor onbepaalde tijd wil verlengen, in de hoop dat de Taliban hetzelfde zouden doen.

Eerder deze week riep de regering al een eenzijdige wapenstilstand uit tot 20 juni, in verband met het einde van de ramadan. Daarop liet de strijdgroep weten een staakt-het-vuren van drie dagen in acht te zullen nemen. Die periode begon afgelopen vrijdag, tijdens het Suikerfeest, en eindigt vandaag.

Moment van verzoening

Gisteren bezochten tientallen ongewapende Talibanstrijders hun familie en vrienden in enkele Afghaanse steden. In de provincie Nangarhar ging het mis: daar vielen bij een samenkomst tientallen doden en gewonden door een aanslag van Islamitische Staat. Ook vandaag was daar een explosie. Volgens de eerste berichten zijn daarbij tien doden en dertig gewonden gevallen.

Enkele parlementsleden noemden het besluit van Ghani om Talibanstrijders toe te laten "onverantwoord". Ook vandaag zijn Taliban in steden aanwezig om het Suikerfeest te vieren.