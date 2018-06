Ook Taliban kondigen tijdelijk bestand aan

In de strijd met de Afghaanse regering hebben de Taliban een tijdelijk bestand aangekondigd. Aan het einde van de ramadan volgend weekend zal de islamitische strijdgroep gedurende drie dagen geen aanvallen uitvoeren op Afghaanse regeringstroepen.

In een verklaring zeggen de Taliban zich wel te zullen verdedigen als ze worden aangevallen. Ook worden buitenlandse militairen uitgesloten van het bestand.

Nederlandse militairen

Donderdag kondigde de Afghaanse regering al eenzijdig aan een week lang de wapens neer te leggen voor het Suikerfeest. President Ashraf Ghani deed dat via Twitter.

Het is voor het eerst dat de Taliban een wapenstilstand aankondigen. Ze regeerden het land van 1996 tot 2001 en werden na de aanslagen van al-Qaida in New York en Washington door Amerikanen uit Kabul verjaagd. In 2014 eindigde de NAVO-operatie in Afghanistan, maar er zijn toch nog altijd zo'n 15.000 buitenlandse militairen in Afghanistan, onder wie ook zo'n honderd Nederlanders.

Politieke partij

De gewapende strijders van de Taliban hebben inmiddels alweer grote delen van Afghanistan in handen. Regelmatig plegen ze terreuraanslagen. Bij de grootse aanslag dit jaar vielen 230 slachtoffers.

President Ghani heeft in februari gezegd dat hij bereid is de taliban te erkennen als wettige politieke partij.