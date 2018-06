Tijdelijk en eenzijdig staakt-het-vuren met taliban

De strijd tussen het Afghaanse regeringsleger en de taliban ligt wat de regering in Kabul betreft een week lang stil. De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft via Twitter eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd.

Het staak-het-vuren moet duren van 12 juni tot en met 19 juni, de laatste week van de islamitische vastenperiode in Afghanistan. Tot die tijd zal het regeringsleger niet meer in het offensief, twittert Ghani. Het is nog onduidelijk of de taliban zich aan de wapenstilstand zullen houden.

De afgelopen dagen kwamen religieuze leiders bijeen in de hoofdstad. Volgens persbureau Reuters hebben zij de wapenstilstand geadviseerd aan de president.

Ghani noemt het besluit "een kans voor de taliban om te reflecteren". De president stelt dat de islamitische beweging met zijn gewelddadige campagne de gewone Afghaan alleen maar tegen zich in het harnas jaagt. De wapenstilstand benadrukt volgens Ghani de wil voor een vreedzame oplossing van het inmiddels zestien jaar durende conflict.

Opmars taliban

De taliban, die van 1996 tot en met 2001 het land regeerden, hebben de aflopen jaren een forse opmars gemaakt. Begin dit jaar had de groep volgens analisten ongeveer de helft van het land weer terug in handen. Regelmatig plegen talibanstrijders aanslagen, bij de grootste dit jaar vielen 230 slachtoffers. Vorig jaar kwamen zeker 10.000 burgers om het leven door de aanhoudende oorlog in land.

President Ghani heeft in februari aangegeven dat hij bereid is de taliban te erkennen als wettige politieke partij. De groepering heeft altijd gezegd dat het terugtrekken van alle buitenlandse strijdkrachten een voorwaarde is voor vredesonderhandelingen. Er zijn nog zo'n 15.000 Amerikaanse en ander buitenlandse militairen in het land. Zo'n honderd Nederlanders militairen zitten er nog tot eind 2018.

Het Afghaanse leger staakt overigens niet de strijd met Islamitische Staat. Deze terroristische organisatie heeft een klein gebied in handen en pleegt regelmatig aanslagen.