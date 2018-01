De Taliban zijn terug van nooit weggeweest

Waarom de Taliban en andere terreurorganisaties zo veel terrein weten te veroveren in Afghanistan, is volgens De Wijk duidelijk. "Omdat de NAVO en de Amerikanen tienduizenden militairen hebben teruggetrokken", zegt hij. "Zo simpel is dat."

Het doel van het Westen was bij de inmenging in Afghanistan duidelijk: een regering opzetten in Afghanistan, de macht stabiliseren en zich vervolgens terugtrekken. Maar volgens De Wijk is die afbouw veel te snel ingezet. "Wanneer terreurgroepen als de Taliban een beetje ruimte krijgen, poppen ze zo weer op. Zolang ze niet volledig worden verslagen, blijven ze terugkomen."

Dat is volgens Colijn typerend voor de guerrillamanier waarop de Taliban vechten: "Ze zijn nauwelijks te ontdekken en uit te schakelen. Strijders houden zich schuil en duiken pas op zodra ze kansen zien. Zoals nu."

De al zeer wankele regering van Ashraf Ghani is daar niet tegen opgewassen. "Met de zware aanslagen in de grote steden wordt het bewind alleen maar nog verder vernederd", zegt NOS-correspondent Aletta André.

Amerika

De militaire strategie die de Amerikanen voeren, is bovendien verkeerd, denkt Colijn. Hoewel er minder grondtroepen zijn in Afghanistan, voert de VS de laatste jaren steeds meer luchtaanvallen uit in het land. "Zo proberen ze de Taliban tot de onderhandelingstafel te dwingen", zegt Colijn. "Maar die operaties lokken alleen maar terreur uit. Het werkt bijna averechts."

Volgens de defensiedeskundige is het aan Donald Trump om een duidelijker strategie te kiezen in de strijd tegen de Taliban. Waar de president van de Verenigde Staten zich eerst nog wilde terugtrekken uit Afghanistan, kondigde hij in juni bij nader inzien aan 4000 extra militairen naar het land te sturen. Ook de NAVO besloot in november om 3000 militairen meer in te zetten.

"Maar het is niet duidelijk wat Trump wil", zegt Colijn. Toen in 2010 tijdens de 'surge' onder president Obama 100.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan zaten, lukte het niet om de Taliban te verslaan. "Dat gaat met 4000 nieuwe militairen en de 8400 overgeblevenen dus ook niet lukken. Er is echt een heldere koers nodig."