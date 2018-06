Norm is niet meer blank, hetero en man en daar verdient filmmaker aan

Maar waar de diversification overduidelijk te zien is op het gebied van culturele achtergrond en gender, blijft de representatie van de lhbt-community opvallend achter. Uit onderzoek van belangenorganisatie Glaad blijkt dat in de 109 grote studiofilms uit 2017 in veertien van die films een lhbt-personage te zien was. In de helft van die films was dat personage minder dan 5 minuten in beeld, en betrof het vaak ook nog eens de clou van een grap, vertelt Smit.

Arthouse, commerciële bioscoopfilm en blockbuster

"Je merkt een overduidelijk verschil in wáár de films worden uitgezonden", vervolgt Smit. "Is een film voor de arthouse-bioscoop bedoeld? Daar is alles mogelijk. Voor de commerciële bioscoop? Dan is er de laatste tijd meer mogelijk op het gebied van homoseksualiteit. Kijk maar naar de film Love, Simon met een homoseksuele tiener in de hoofdrol."

Maar betreft het een blockbuster? Dan is homoseksualiteit nog moeilijk, zegt Smit. "Met de enorme budgetten van blockbusters kun je niet het risico lopen om geen wereldpubliek te trekken. En de acceptatie van homoseksualiteit is in de grote landen Rusland en China lastig en daar zit je met censuur. Ik las een mooie quote van iemand in een artikel: 'Op de homoseksuele superheld in een blockbuster moet je nog wel even wachten.'"