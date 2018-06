Een Hollywood-tienerfilm met gay hoofdpersoon: 'Eindelijk herken ik mezelf'

Scenarioschrijver Henk Burger heeft de film vanochtend gezien en is toch een beetje teleurgesteld. "Het is voor mij niet de mijlpaal waar iedereen het over heeft. Het gaat toch weer over een coming out, terwijl dat eigenlijk maar een kleine fase is in het geheel."

Bovendien vindt hij de film op dat punt niet heel geloofwaardig en veel te zoetsappig. "Als Simon uit de kast is gekomen, is iedereen blij en wordt hij omarmd. Maar ik zie dat in het echt eigenlijk nergens gebeuren. De werkelijkheid is veel harder en moeilijker."

Burger maakte zelf de telefilm Gewoon Vrienden, die komende week in première gaat. Die gaat over de beginnende liefde tussen twee jongens, waarbij hun moeders dwarsliggen. "De homoseksualiteit van hun zonen is niet het probleem, maar andere zaken eromheen."

Wat hem betreft zouden er veel meer films met 'gewone' homoseksuele jongens moeten worden gemaakt. "Je ziet nog steeds vaak homo's als gekkie, als relnicht. Maar gewoon jongens die op elkaar vallen, dat zie ik niet zo veel. Zelfs niet in Nederland."