Coalitieleger Jemen verovert vliegveld bij havenstad Hodeida op Houthi's

Bij gevechten om de strategisch belangrijke havenstad Hodeida in Jemen heeft het coalitieleger onder leiding van Saudi-Arabië het vliegveld bij de stad veroverd. Deze week opende de coalitie de aanval op de havenstad, met als doel de door Iran gesteunde Houthi-rebellen te verdrijven.

"Dit is voor het coalitieleger een belangrijke eerste overwinning bij de stad", zegt correspondent Marcel van der Steen in het NOS Radio 1 Journaal. "De luchthaven ligt ten zuiden van het centrum van de stad en is strategisch belangrijk."

Belangrijke zeehaven

Volgens Van der Steen is de zeehaven, die nog in handen is van de rebellen, nóg belangrijker. "De haven van Hodeida is de belangrijkste van Jemen. Zo'n 70 procent van het voedsel en de goederen komt daar binnen, net als het grootste deel van de hulpgoederen."

Dat maakt de situatie uiterst penibel, zegt Van der Steen. "De VN waarschuwde afgelopen week dat de aanval op Hodeida honderdduizenden mensen in levensgevaar brengt. Niet alleen door het oorlogsgeweld zelf, maar vooral doordat veel mensen worden afgesneden van de toevoer vanuit de haven."

De afgelopen week vielen honderden doden bij aanvallen op de stad met gevechtsvliegtuigen en vanaf oorlogsschepen. Op dit moment wordt nog niet door grondtroepen in de haven gevochten. "Het coalitieleger trekt op vanuit het zuiden, aan de westkust van Jemen", zegt Van der Steen. "De haven ligt ten noorden van de stad, dus het leger moet zich eerst door het centrum heen vechten. In de stad zitten 600.000 burgers die geen kant op kunnen."