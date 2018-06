'Honderden doden bij slag om haven in Jemen'

Bij een slag om de haven van Hodeidah in Jemen zijn de afgelopen dagen 600 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen anonieme functionarissen van de Jemenitische regering.

Er wordt hard gevochten om de haven aan de Rode Zee, die in handen is van de Houthi-rebellen. Het geweld laaide volgens de functionarissen op nadat troepen van de regering en de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabiƫ waren opgerukt en de haven hadden omsingeld.

Afgelopen weekend heeft de internationale coalitie aanvallen uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen en vanaf oorlogsschepen op zee.

Haven van levensbelang

De haven in het westen van het land is van groot belang voor de toevoer van hulpgoederen. Zo'n 80 procent van de hulpgoederen, zoals water, voedsel, medicijnen en brandstof, komt via die haven het land in.

De speciale VN-gezant voor Jemen zou al hebben geprobeerd om de Houthi-rebellen over te halen de controle over de haven over te dragen aan de VN.

Rampzalig

De VN ziet een enorme ramp aankomen als de slag om de stad en de haven nog verder intensiveert. Vrijdag zei de organisatie dat een aanval op de stad en de haven rampzalige gevolgen kan hebben voor zo'n 250.000 burgers.

Lise Grande, VN-coƶrdinator humanitaire zaken: "Ze kunnen alles kwijtraken, zelfs hun leven. De haven moet daarom openblijven om de hongersnood tegen te gaan en de cholera-epidemie onder controle te krijgen."

Sinds de internationale coalitie zich in 2015 met het conflict in Jemen is gaan bemoeien, zijn er duizenden luchtaanvallen uitgevoerd. Vaak worden er ook burgerdoelen geraakt, hoewel de coalitie ontkent dat met opzet te doen. De oorlog heeft inmiddels meer dan 10.000 mensen het leven gekost. De VN noemt de situatie in Jemen de urgentste humanitaire crisis ter wereld.