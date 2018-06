Kabinet: Turkse stemoproep Erdogan ongepast

Minister Koolmees vindt de oproep van de Turkse president Erdogan aan Turken in Nederland ongepast.

Erdogan heeft Nederlandse Turken een brief gestuurd waarin hij hen aanspoort naar de stembus te gaan. Erdogan heeft de brief ondertekend als president en als leider van de AK-partij. Zonder het met zoveel woorden te zeggen, doet hij een oproep om de AK-partij te steunen.

De Turken kiezen volgende week zondag een nieuw parlement en een nieuwe president en Turken in Nederland kunnen hun stem al vanaf vandaag uitbrengen.

Ongewenste inmenging

Koolmees, die integratie in zijn portefeuille heeft, noemde de brief van Erdogan vanochtend een vorm van ongewenste buitenlandse inmenging, die ongepast is. Volgens Koolmees is het van belang dat "Turkse Nederlanders een toekomst in Nederland hebben".

De minister wilde niet vooruitlopen op eventuele stappen tegen Turkije. In een soortgelijke kwestie in 2015 riep toenmalig minister Koenders de Turkse ambassadeur op het matje.