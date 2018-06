Een op de zeven kinderen heeft gehoorschade, link met muziekspelers

Zo'n 14 procent van de kinderen rond de 10 jaar heeft gehoorschade door lawaai. Zij zijn ook vaker dan leeftijdsgenootjes gevoelig voor harde geluiden of hebben last van oorsuizen. Dat komt naar voren uit een onderzoek in het kader van de grootschalige studie Generation R van het Erasmus MC. De onderzoekers namen bij 3000 kinderen een uitgebreide gehoortest af.

Veertig procent van deze kinderen gebruikt draagbare muziekspelers, zoals de mobiele telefoon. De onderzoekers hebben de kinderen slechts geobserveerd en niet gekeken naar een direct verband tussen de gehoorschade en het luisteren naar muziek via koptelefoons. "Het is te vroeg om te zeggen dat het een leidt tot het ander. Daarvoor moeten we de testen herhalen. Maar het lijkt er wel erg op", zei kno-arts en hoofdonderzoeker Marc van der Schroeff in het NOS Radio 1 Journaal. Wel is duidelijk dat kinderen die muziekspelers gebruiken een drie keer hoger risico lopen op gehoorschade.

Van der Schroeff noemt het schokkend dat al op zo'n jonge leeftijd gehoorverlies wordt vastgesteld door lawaai, en een relatie met het gebruik van muziekspelers. "Zeker omdat het hier gaat om 10-jarigen. We gaan ervan uit dat de lawaaibelasting bij deze kinderen in de komende jaren zal toenemen, bijvoorbeeld door evenementen die zij gaan bezoeken."

Onomkeerbaar

Gehoorverlies is volgens de onderzoekers vaak onomkeerbaar, vroege gehoorschade kan zich opstapelen en leiden tot bijvoorbeeld problemen op school of met het gedrag. "Juist daarom is het zo belangrijk om te weten hoe het met het gehoor van jonge kinderen is gesteld en wat de relatie met het gebruik van muziekspelers is", zegt onderzoeker Carlijn le Clercq.

Volgens haar gaat het bij de 'lawaaischade' om zowel gehoorverlies in de hoge tonen als een dip in het audiogram, de toonhoogte van spraak en muziek. "In totaal zegt ruim elf procent van de kinderen zelf last te hebben van harde geluiden, vervorming van geluid of oorsuizen."

Generation R is een grootschalige studie waarbij duizenden kinderen door het Erasmus MC worden gevolgd, van de vroege zwangerschap totdat ze jongvolwassen zijn. Inmiddels zijn de kinderen 13 jaar oud. Er is al een vervolgstudie gestart: Generation R Next.