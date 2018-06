Internetten op vakantie razend populair, maar pas op bij cruisevakanties

Nederlanders internetten veel meer tijdens hun vakantie in Europa. Precies een jaar geleden zijn de extra kosten voor mobiel internet in het buitenland afgeschaft en sindsdien is het het gebruik verveelvoudigd.

Het verbruik van data binnen de Europese Unie is bij klanten van Vodafone-Ziggo vier keer zoveel als dat het was voor de afschaffing. KPN ziet ook een veelvoud van het dataverbruik. Uit Europese cijfers over de eerste maanden na de afschaffing blijkt het dataverbruik over de grens met 435 procent te zijn gegroeid.

Inhaalslag

Jarenlang was het devies om bij een reis in het buitenland roaming uit te zetten op de smartphone om hoge rekeningen te voorkomen. Nu kost mobiel internetten binnen de Europese Unie net zoveel als in Nederland.

"Er is sprake van een inhaalslag", zegt Tim Wijkman, analist bij Telecompaper. "In Nederland verdubbelt het dataverbruik zowat jaar op jaar. Maar het werd niet gestimuleerd om je smartphone ook in het buitenland te gebruiken. Nu het schokeffect van hoge rekeningen is verdwenen, zie je het verbruik over de grens hard groeien. Dat wordt de komende jaren alleen maar meer."

Horrorrekening

Roamingkosten zijn dan wel afgeschaft, de verhalen van hoge telefoonrekeningen na je vakantie zijn nog niet helemaal verleden tijd. Deze week kreeg een Duits gezin een rekening van 12.000 euro, omdat hun zoon online video's had gekeken tijdens een cruise van Duitsland naar Noorwegen. Het schip voer buiten het bereik van zendmasten. Mobiele telefoons maken dan automatisch gebruik van dure satellietverbindingen, waardoor er wel extra kosten voor datagebruik worden gerekend.

Cruiseschepen waarschuwen hun passagiers dat ze het wifi-netwerk op het schip moeten gebruiken en niet het mobiele netwerk. Ook blokkeren sommige Nederlandse providers het mobiele internet als de rekening voor de klant te hard oploopt.

"Je moet met cruisevakanties uitkijken, maar ook als je reist naar Zwitserland of Noorwegen", zegt Tim Wijkman. Deze landen horen niet bij de EU. "Het is niet bij elke provider standaard dat je daar mobiel kunt internetten zoals thuis."