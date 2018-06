Oxfam: Franse politie mishandelt migrantenkinderen

De Franse grenspolitie mishandelt migrantenkinderen lichamelijk en emotioneel, vervalst hun papieren en zet ze illegaal op treinen richting Italië. Dat schrijft Oxfam Novib in een rapport. De organisatie zegt dat kinderen zonder eten, water of dekens worden vastgezet in cellen voor de politie hen terugstuurt. Ook zouden ze geen officiële voogd krijgen toegewezen.

De organisatie schrijft dat het gaat om vluchtelingen en migranten uit overvolle Italiaanse opvangcentra, die Frankrijk terugstuurt naar Italië. De Franse autoriteiten worden ervan beschuldigd dat ze de leeftijden van de migranten vervalsen en doen alsof de kinderen terug willen naar Italië.

Voorbeelden van misstanden die in het rapport staan, zijn gevallen waarbij agenten de zolen van schoenen van kinderen eraf sneden en verhalen over hoe agenten de SIM-kaarten van telefoons stelen. Ook wordt er geschreven over een Eritrese jonge vrouw, die zou zijn gedwongen om 40 kilometer over een onverharde grensweg naar Italië te lopen, met een zes weken oude baby op haar arm.

Meer migranten verwacht

"Kinderen, vrouwen en mannen die vervolging en oorlog ontvluchten, moeten niet het slachtoffer worden van mishandeling en verwaarlozing door de Franse en Italiaanse autoriteiten", zegt Evelien van Roemburg van Oxfam. "Mensen die asiel willen aanvragen in een land waar hun familie verblijft, worden constant gedwarsboomd."

Oxfam schrijft dat er tussen juli 2017 en april 2018 16.500 migranten vanuit Italië, langs het grensstadje Ventimiglia, naar Frankrijk zijn gegaan. Deze zomer worden er meer migranten verwacht. Zij zouden zich willen herenigen met familie en vrienden in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland.

'Asielzoekers eerlijker verdelen'

De ontwikkelingsorganisatie roept EU-lidstaten op om asielzoekers eerlijker te verdelen. Daarnaast wil Oxfam dat bureaucratische obstakels geen belemmering zijn voor het herenigen van families. De Franse overheid wordt in het bijzonder opgeroepen om een einde te maken aan wat Oxfam illegale praktijken van de Franse politie en grenswachters noemt.

Het rapport van Oxfam valt samen met spanningen tussen Italië en Frankrijk over de Italiaanse weigering van een schip met migranten. De Franse president Macron noemt het migratiebeleid van de nieuwe Italiaanse regering naar aanleiding daarvan cynisch. Die regering eist op zijn beurt weer excuses van Macron, omdat Italië vindt dat de Fransen te weinig doen als het aankomt op immigratie.