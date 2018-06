Italië eist excuses Macron na 'hypocriete uitspraken' over migrantenboot

De Italiaanse regering weigerde deze week het reddingsschip Aquarius met 629 vluchtelingen aan boord te laten aanleggen in een Italiaanse haven. De net aangetreden regering wil een veel strenger anti-migratiebeleid voeren. De Franse president Macron noemde dat beleid "cynisch en onverantwoordelijk" en vindt dat Italië zijn internationale verplichtingen schendt.

'Macron is hypocriet'

De nieuwe Italiaanse premier Conte noemde de uitspraken van Macron gisteren al hypocriet. "De verklaringen uit Frankrijk over de Aquarius-affaire zijn verrassend en tonen een ernstig gebrek aan kennis over wat er daadwerkelijk aan de hand is", staat in een verklaring van het kantoor van Conte.

En: "Italië accepteert geen hypocriete lessen van landen die steevast liever niet thuis geven als het aankomt op immigratie". Inmiddels is in Rome de Franse ambassadeur op het matje geroepen.

Na de weigering van Italië ontstond gesteggel over welk land de honderden migranten moest opvangen. Uiteindelijk bood Spanje aan de boot te laten aanmeren. Ruim vijfhonderd opvarenden zijn overgestapt op twee Italiaanse schepen, die samen met de Aquarius naar Valencia varen. Ze worden daar zaterdagavond verwacht.