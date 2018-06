Air France-KLM houdt poot stijf: salarisverhoging opnieuw afgewezen

De nieuwe stakingen die Air France voor eind deze maand heeft aangekondigd, gaan zeer waarschijnlijk door. Tijdelijk voorzitter Anne-Marie Couderc zei vandaag in een gesprek met de Franse vakbonden niet in te gaan op de looneis. Zij vindt dat zij geen mandaat heeft, de nieuwe ceo zou hier over moeten beslissen.

Maar de bonden hebben eerder al gezegd niet te willen wachten op een nieuwe bestuurder. Het personeel wil daarom van 23 tot en met 26 juni gaan staken. Zij eisen voor dit jaar een loonsverhoging van 6 procent voor de Franse tak van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern.

Het loonconflict was reden voor topman Jean-Marc Janaillac om in mei op te stappen.