Bonden dreigen met nieuwe stakingen Air France

Het personeel van luchtvaartmaatschappij Air France gaat opnieuw staken als er geen schot komt in de cao-onderhandelingen. Dat hebben Franse vakbonden aangekondigd. Het personeel wil van 23 tot en met 26 juni het werk neerleggen.

Volgens de bonden is er sinds het aftreden van topman Jean-Marc Janaillac geen vooruitgang geboekt. Maar Anne-Marie Couderc, de tijdelijke vervangster van Jannaillac, is volgens Air France wél in gesprek gebleven met de vakbonden. Aanstaande donderdag presenteert de interim-bestuursvoorzitter een pakket maatregelen tegen de "malaise" binnen het luchtvaartbedrijf.

Janaillac stapte onlangs op. Hij had zijn lot verbonden aan een stemming over het personeelssalaris. Het personeel vond het bod, een salarisverhoging van 7 procent waarvan 2 procent dit jaar, te laag. 55 procent stemde tegen.

Eerdere stakingen kwamen Air France-KLM duur te staan. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een operationeel verlies geleden van 118 miljoen euro. 75 miljoen daarvan was het gevolg van de stakingen.