Topman Air France-KLM stapt op na personeelsreferendum

Jean-Marc Janaillac stapt op als topman van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM. Het merendeel van het personeel stemde tegen het salarisbod van de Air France-directie, heeft Janaillac bekendgemaakt op een persconferentie in Parijs.

De topman had in het slepende loonconflict zijn toekomst bij de luchtvaartmaatschappij in handen gelegd van zijn personeel. Dat mocht stemmen over het salarisbod. Als de werknemers niet akkoord gingen, zou hij zijn functie neerleggen.

Het personeel had tot vandaag 18.00 uur de tijd om te stemmen. Meer dan 80 procent van de werknemers bracht zijn stem uit. 55 procent stemde tegen het aanbod.

Verzet

De topman hoopte buiten de Franse vakbonden om tot een akkoord te komen met het personeel. De bonden verzetten zich al weken tegen het bod van de directie en willen een directe loonsverhoging van 6 procent.

Janaillac zei op de persconferentie dat de luchtvaartmaatschappij zich zo'n salarisverhoging niet kan permitteren. "In de huidige economie kan Air France zich dit niet veroorloven. Dat zou zelfmoord zijn."

De topman dient woensdag zijn ontslag in bij de raden van bestuur.