NOS-verslaggever bij rechtszaak Michael P.: 'We laten veel weg'

Het blijkt al helemaal moeilijk om iets over het karakter van Michael P. te zeggen: "Maandag reageerde hij kort en fel. Verder was hij beide dagen heel rustig. Dinsdag bleek dat hij voor de rechtszaak wel zes verschillende medicijnen had ingenomen waaronder kalmeringsmiddelen."

Wat luisteraars op de radio horen, is de gekuiste versie van wat er is gezegd in de zaal. "Want we laten veel weg. Daar zijn geen regels voor, maar je probeert zoveel mogelijk haar integriteit te respecteren. Details bij een verkrachting zijn hier niet noodzakelijk om te vertellen. Alles wat op sensatie lijkt, laat ik koste wat kost weg."

Van de Wiel is deze week zeker niet de enige journalist in de rechtszaal. De zaak ligt onder een publiek vergrootglas. Dat heeft soms invloed op de standpunten van advocaten, officieren of rechters, maar dat is nu niet zo. "De feiten zijn schokkend genoeg. Het ging over het verhaal van deze jonge vrouw die ging fietsen en wat haar is overkomen."