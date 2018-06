NS wil slaaptrein samen met Oostenrijkers nieuw leven inblazen

Als het aan de NS en het Oostenrijkse spoorbedrijf ÖBB ligt, gaan er vanaf eind 2020 of eind 2021 weer slaaptreinen rijden van en naar Nederland. De vervoerders zijn van plan om de slaaptrein vanuit Düsseldorf, de Nightjet, door te laten rijden van en naar Amsterdam.

Daardoor kunnen vakantiegangers 's nachts zonder overstap naar de Alpenlanden reizen en verder, bevestigt een woordvoerder berichtgeving daarover van De Telegraaf.

Anderhalf jaar geleden reed er voor het laatst een slaaptrein in Nederland, de City Night Line, maar die werd door NS en Deutsche Bahn opgeheven omdat die trein niet meer rendabel was. Wie nu met een slaaptrein wil, moet overstappen in Düsseldorf.

"Na het vertrek van de City Night Line hebben we gezegd dat we graag een nachttrein terug willen", zegt een NS-woordvoerder. "Maar dat kunnen we niet alleen. Wij hebben geen slaaprijtuigen. De Oostenrijkers zijn daar echt in gespecialiseerd, die hebben hypermoderne nachttreinen."

Niet definitief

Het is nog niet honderd procent zeker dat de nachttrein er komt. Volgens de NS-woordvoerder moet er vanuit reizigers wel genoeg belangstelling zijn en moet er ook "een goed treinproduct worden aangeboden voor een goede prijs".

Ook moeten de Oostenrijkers de treinen aanpassen voor gebruik op het Nederlandse spoor. "Maar ook zij zien het zitten. Amsterdam is een superpopulaire bestemming voor internationale treinreizigers", zegt de woordvoerder.

Duurzaamheid

Volgens de NS is te merken dat reizigers steeds vaker geïnteresseerd zijn in internationale reizen met de trein. "We zien de laatste maanden een stijging van het aantal mensen dat daarin geïnteresseerd is. Niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook omdat je heel relaxed reist. De Thalys naar Frankrijk is er het schoolvoorbeeld van."