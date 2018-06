Betaalbedrijf Adyen maakt entree op Amsterdamse beurs

Waar ken ik Adyen van?

Adyen is niet echt bekend bij consumenten, maar grote kans dat je weleens een product hebt afgerekend via het platform. Dat is ook terug te zien op je afschriften. Na de naam van het bedrijf waar je iets gekocht hebt, volgt dan 'by Adyen'. Het bedrijf levert de technologie voor het verwerken van verschillende soorten betalingen.

Klanten zijn grote internationale bedrijven zoals Facebook, Netflix en recent eBay. In Nederland maken onder meer de Bijenkorf, Coolblue en Rituals gebruik van de diensten van Adyen.