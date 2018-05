Miljardenbeursgang in Amsterdam, betaaldienst Adyen naar de beurs

De Nederlandse betaaldienst Adyen gaat binnen enkele weken naar de beurs. Het bedrijf is in 12 jaar tijd gegroeid naar een miljardenomzet. Naar schatting is het bedrijf 5 tot 10 miljard euro waard.

Het bedrijf is niet bekend onder consumenten, toch hebben veel Nederlanders al eens producten afgerekend via het platform van Adyen. Het levert technologie voor het verwerken van betalingen aan webwinkels. Het zorgt ervoor dat het geld dat je uitgeeft ook bij het bedrijf terechtkomt.

Grote internationale bedrijven zijn klant, waaronder eBay, Facebook, Netflix en Spotify. In Nederland zijn de klanten bijvoorbeeld De Bijenkorf, Coolblue en Rituals. Adyen groeit hard. In 2017 steeg de omzet naar meer dan 1 miljard euro.

Verkopen

Adyen wil met de beursgang investeerders en andere aandeelhouders de mogelijkheid geven hun stukken te verkopen. 15 procent van de bestaande aandelen worden verkocht. Het bedrijf hoeft geen nieuw geld op te halen voor investeringen. Er zijn al genoeg middelen voorhanden.

Beleggers die straks in het aandeel stappen, moeten het vooral hebben van de groei van het bedrijf. Het bedrijf keert voorlopig geen winst uit.