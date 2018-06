Premier May ontsnapt aan brexit-nederlaag in Lagerhuis

De Britse premier May heeft een cruciale stemming over de brexit in het Lagerhuis gewonnen. Een amendement dat eerder in het Hogerhuis werd aangenomen - en waar May faliekant tegen was - strandde in het Lagerhuis met 298 stemmen voor en 324 tegen.

Daarvoor heeft May wel een hoge prijs betaald. Ze heeft moeten beloven dat het Britse parlement een belangrijke rol zal spelen in de eindfase van het brexit-proces, wat ze juist niet wilde.

Troefkaart

In het amendement stond dat het Britse parlement de regering terug kan sturen naar de onderhandelingstafel als de uitkomst van het brexit-proces de parlementariƫrs niet bevalt. Volgens May zou dat de Britse onderhandelingspositie in Brussel schaden. May zou dan niet meer kunnen dreigen weg te lopen van de onderhandelingstafel.

Dreigen met weglopen wordt door veel Britten gezien als een troefkaart om de EU onder druk te zetten. Immers, de Britten zijn bereid bijna 40 miljard euro te betalen in een brexit-deal. Die troefkaart zou May niet kunnen spelen als de kans bestaat dat zij door het parlement met hangende pootjes wordt teruggestuurd naar de onderhandelingstafel.

Dissidenten

Eerder vandaag leek het erop dat het amendement een meerderheid zou krijgen. Ongeveer vijftien Conservatieven die een brexit zonder vervangende afspraken met de EU vrezen, dreigden voor te stemmen.

Ze kregen steun van Philip Lee, een van de twee staatssecretarissen van Justitie. Hij trad vandaag af om als Lagerhuislid ook voor te kunnen stemmen. Niet eerder stapte een bewindspersoon uit de ploeg van May op vanwege haar brexit-beleid.

Invloedrijke Conservatieven hebben tot op het laatst geprobeerd de vijftien dissidenten weer binnenboord te krijgen. Met succes: uiteindelijk stemden maar twee Conservatieven in het Lagerhuis voor het amendement. Maar daar moest May wel een enorme concessie voor doen.

Hete adem van het parlement

Haar belofte dat het parlement een belangrijke rol krijgt in de eindfase van de brexit betekent dat ze in Brussel dus toch de hete adem van het parlement in haar nek zal voelen. Dat betekent in feite dat ze haar troefkaart, ondanks de gewonnen stemming, toch kwijt is.

"Maar May kan voorlopig wel verder als premier", zegt correspondent Tim de Wit. "Als ze de stemming had verloren, was haar positie weer ter discussie komen te staan. Dan zou ze eind deze maand als aangeschoten wild naar Brussel gaan, als er tijdens een EU-top weer over de brexit wordt gepraat. Voorlopig is het met een sisser afgelopen."

Baan kwijt

Philip Lee, de afgetreden staatssecretaris, onthield zich uiteindelijk van stemming. Toen duidelijk werd dat de meeste dissidenten May zouden steunen, besloot hij dat een tegenstem niet meer zinvol was. Maar zijn baan als staatssecretaris is hij kwijt.