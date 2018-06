Britse staatssecretaris treedt af en kan nu tegen May stemmen

De Britse politicus Phillip Lee, een van de twee staatssecretarissen van Justitie, is afgetreden. Hij is het er naar eigen zeggen niet mee eens dat de regering "de rol van het parlement wil beperken in de laatste fase van de brexit".

Aan het eind van de middag stemt het Britse Lagerhuis over de brexit-wetgeving. Daarbij wordt onder meer gestemd over een amendement dat het parlement meer macht moet geven in de eindfase van het brexit-proces.

"De belangrijkste reden om nu op te stappen is de stemming van vanmiddag", zegt Lee. "Ik wil mijn kinderen ook in de toekomst recht kunnen aankijken en eerlijk kunnen zeggen dat ik mijn best voor hen heb gedaan. De manier waarop het nu dreigt te verlopen, kan ik niet in overeenstemming brengen met mijn geweten."

De aanpassingen aan de Uittredingswet waarover wordt gestemd zijn bedoeld om de voorwaarden minder hard te maken. De regering vreest voor een slechtere onderhandelingspositie met de EU als de voorwaarden voor het vertrek van de Britten worden aangepast.

May not amused

Omdat alle Britse regeringsleden ook parlementariër zijn, kan Lee vanmiddag vóór het amendement stemmen om het parlement meer macht te geven. Dat is tegen het zere been van premier May.

"Het wordt hierdoor vanmiddag nog een stuk spannender", zegt correspondent Tim de Wit. "Hij kan nu tegen de regering stemmen." Er is grote verdeeldheid in het parlement. Als het amendement wordt aangenomen, kan dat de afronding van de brexit aanzienlijk vertragen.