Dna in moordzaak Milica van Doorn opnieuw onderzocht

Er komt een tegenonderzoek naar het dna-spoor dat is gevonden op de vermoorde Milica van Doorn uit Zaandam. Dat heeft de rechter bepaald in een zogeheten regiezitting over de moord uit 1992. De verdediging van de verdachte, Hüseyin A., had daarom gevraagd.

Volgens de advocaat is de afgelopen jaren met het dna "gezeuld van laboratorium naar laboratorium". Hierdoor zou er besmetting of verwarring kunnen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij het kopiëren ervan.

Vijver

Het Openbaar Ministerie verdenkt A. ervan dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaanstad de 19-jarige Milica heeft verkracht en met messteken om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.

Op haar lichaam werd dna gevonden, waarmee een profiel van de dader werd gemaakt. Dankzij nieuwe technieken kon worden vastgesteld dat de dader van Turkse afkomst moest zijn.

Familie

Nadat de zaak 25 jaar onopgelost was gebleven, riep de politie eind vorig jaar ruim 130 mannen van Turkse afkomst op om mee te werken. Uiteindelijk gaven 125 mannen gehoor aan de oproep dna af te staan. Dat leidde in december tot de arrestatie van de 47-jarige A. Hij zat ook bij de doelgroep, maar wilde niet meewerken. Hij kon alsnog worden getraceerd omdat iemand in de familielijn wel wangslijm had afgestaan.

De rechter heeft de zaak nu geschorst tot 4 september, schrijft NH Nieuws.