'Rapport pleit oud-directeur Stedelijk Museum vrij'

De oud-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Beatrix Ruf, is ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling. Dat staat in een onafhankelijk rapport over haar functioneren dat voor een deel in handen is van de lokale omroep AT5.

Ruf stapte in oktober op als directeur van het Stedelijk Museum. Haar positie was ter discussie komen te staan na een artikel in NRC Handelsblad. Volgens dat artikel had Ruf naast haar baan als directeur ook een eigen kunstadviesbureau. Ze zou dit niet hebben opgegeven en ze zou ook advies hebben gegeven aan mensen die hun kunst aan het museum in bruikleen gaven. Tijdens haar eerste jaar als directeur van het Stedelijk Museum maakte het bureau van Ruf ruim 430.000 euro winst, meldde NRC.

Ruf heeft de aantijgingen altijd tegengesproken. Na haar vertrek werd er in opdracht van de gemeente Amsterdam een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

Integriteit niet in geding

Volgens de onderzoekers had Ruf transparanter moeten zijn over de vergoedingen die ze uit eerdere nevenactiviteiten heeft ontvangen, meldt AT5. Maar de kritiek dat ze veel geld zou hebben verdiend met een kunstadviesbureau spreken de onderzoekers tegen. "Er is vastgesteld dat in de management BV van mevrouw Ruf geen kunstadviesbedrijf werd uitgeoefend. De inkomsten die in de BV werden gegenereerd waren uitsluitend afkomstig van organisaties waar mevrouw Ruf een goedgekeurde nevenfunctie had", citeert AT5.

Volgens de onderzoekers is de integriteit van Ruf niet in het geding. In februari pleitte een groep kunstenaars, kunsthistorici, museummedewerkers, galeriehouders en andere mensen uit de kunstwereld al voor een terugkeer van Ruf bij het Stedelijk Museum. Ze plaatsten een paginagrote advertentie in Het Parool.