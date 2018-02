Kunstwereld: Beatrix Ruf terug bij Stedelijk Museum Amsterdam

Ruf bleek naast haar baan als directeur van het museum ook eigenaar te zijn van een kunstadviesbureau. Dat was niet gemeld in het jaarverslag over 2016 van het museum. Ze stapte als gevolg van de ophef "in het belang van het museum" op.

Volgens NRC had ze met dat adviesbureau ruim vier ton verdiend, maar in een verklaring sprak ze tegen dat ze dat bedrag had verdiend in de periode dat ze museumdirecteur was. Het ging volgens haar om een afscheidsbonus van een collectie uit Z├╝rich. Er loopt nog een onderzoek naar de gang van zaken binnen het museum.

Momenteel is Jan Willem Sieburgh interim-directeur van het Stedelijk Museum.