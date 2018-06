Podcast De Dag: 'Aan bitcoin zit risico, niet piepen als het fout gaat'

Bij een hack in Zuid-Korea zijn bitcoins gestolen. Dat zorgt voor onrust op de markt. In De Dag bespreken we de beveiligingsaspecten van cryptomunten met onderzoeksjournalist Brenno de Winter.

In 1943 werden bijna 1300 kinderen vanuit concentratiekamp Vught op transport gezet naar vernietigingskampen. Dankzij twee verpleegsters overleefde Simon Wijnberg (toen 3 jaar oud) dat transport. In De Dag het verhaal van Wijnberg, die dit weekend zelf aanwezig was bij een herdenking in Vught.