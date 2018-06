100 jaar Zuiderzeewet: zo werd Nederland een stuk groter

Zoals het er hierboven uitziet, zo had Nederland eruitgezien zonder de Zuiderzeewet. Midden in ons land een grote zee, Urk was een eiland geweest en Flevoland had niet bestaan.

Maar het is allemaal anders gelopen, omdat precies 100 jaar geleden een ambitieus plan in werking trad: de aanleg van de Afsluitdijk. Die vormde de Zuiderzee om tot het IJsselmeer, dat daarna deels ingepolderd is.

In de video hieronder leggen we je precies uit hoe dat gebeurde: