Angst in Den Dolder na dood Anne Faber is weg, maar dat ging niet vanzelf

"De kliniek is hier al meer dan honderd jaar en het dorp is daar nauw mee verweven", vertelt Jan Scherphuis, oprichter van de belangenorganisatie van bewoners. "Maar nu ging de bevolking zich realiseren wat voor patiënten hier de laatste jaren in behandeling zijn."

In het dorp ging het nergens anders over, vertellen winkeliers van het winkelcentrumpje naast het station. De ronde bank voor de deur van de bakker was altijd een hangplek voor cliënten van de instellingen, die op vijf minuten lopen in het bos liggen. Winkelend publiek liep daar opeens met een grote boog omheen. Maar het gaat nu veel beter, zegt de verkoopster in de bakkerij: "De angst is weg."