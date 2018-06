'Het was mijn geweten', zegt Michael P. over bekentenis moord Anne Faber

In Utrecht is de eerste procesdag van de rechtszaak tegen Michael P (28) aan de gang. P. wordt in verband met Anne Faber (27) verdacht van vrijheidsberoving, verkrachting en doodslag in september 2017. Hij wordt ook verdacht van de mishandeling van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum.

Vandaag worden de feiten behandeld waarvan Michael P. wordt verdacht. Ook komen zijn persoonlijke omstandigheden aan bod. In dit artikel houden we je op de hoogte van de eerste procesdag.