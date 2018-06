Had de dood van Anne Faber voorkomen kunnen worden?

"Ik dacht: het is Anne, die redt zich wel", zei haar broer onlangs in EenVandaag over het moment van de vermissing. Maar al snel kreeg de familie het gevoel dat er iets mis was.

Kort na haar verdwijning, op een regenachtige avond in september, werd alarm geslagen. Vanuit de brandweerkazerne in Zeist leidden politie en vrienden en familie van Anne een intensieve speurtocht, die bijna twee weken lang het nieuws beheerste. Militairen zochten mee en zelfs een cartograaf probeerde de politie op het juiste spoor te zetten.

Dat vrijwilligers de jas van Anne vonden, bleek cruciaal. Daarop zat het dna van de nu 28-jarige Michael P. Hij bleek eerder veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes in 2010. Door niet mee te werken aan psychiatrisch onderzoek konden deskundigen bij hem geen stoornis vaststellen. Daarmee was tbs vrijwel geen optie en kreeg hij twaalf jaar cel. Vooruitlopend op zijn vrijlating, was hij in een kliniek in Den Dolder geplaatst.

Op de scooter

Omdat Anne nog altijd niet was gevonden, hield de politie hem daar een dag lang in de gaten, in de hoop dat hij hen naar de vermiste vrouw zou leiden. Toen dat niet gebeurde, werd P. aangehouden.

Hij bekende dat hij Anne met een mes heeft bedreigd en heeft gedwongen achter op zijn scooter te stappen. Daarna heeft hij haar verkracht en om het leven gebracht. Haar lichaam heeft hij in de auto van zijn moeder naar Zeewolde gebracht en begraven in een natuurgebied.

Voor de nabestaanden van Anne Faber is het onbegrijpelijk: waarom kreeg Michael P. na de eerdere verkrachtingen geen tbs opgelegd? Een vraag die ook veel burgers, politici en deskundigen bezig hield.