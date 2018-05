Vader Anne Faber: Anne dood door falen rechtsgang

Wim Faber, de vader van de in september vorig jaar vermoorde Anne Faber, vindt dat de dood van zijn dochter het gevolg is van het "falen van de rechtsgang". In een open brief in de Volkskrant roept hij de voorzitter van het gerechtshof ter verantwoording.

Volgens Faber zou het hof signalen over een psychische stoornis bij verdachte Michael P. hebben genegeerd en geen duidelijke motivering hebben gegeven over zijn strafvermindering in hoger beroep. In zijn brief aan de krant vraagt Wim Faber aan raadsheer Rinus Otte zijn huidige functie als procureur-generaal neer te leggen, "in het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak".

Anne Faber verdween eind september vorig jaar na een fietstocht in de omgeving van Baarn. Haar lichaam werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. in Zeewolde gevonden. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder in verband met eerdere verkrachtingen.

P. kwam in beeld toen zijn dna op de jas van Faber werd gevonden. Ook zijn er bloedsporen van de studente gevonden in de auto die P. heeft gebruikt om haar lichaam naar Zeewolde te brengen en daar te begraven.

Verkrachting meisjes

P. werd in 2010 aangehouden voor het verkrachten van een 16- en een 17-jarig meisje. Dat gebeurde in de nacht van 30 april op 1 mei in Nijkerk. Hij bedreigde de meisjes met een vuurwapen, dwong ze tot seksuele handelingen met elkaar en verkrachtte hen. In 2012 werd hij voor het misdrijf veroordeeld tot 11 jaar cel. Daarbovenop kwam een celstraf van 12 maanden voor een gewapende overval.

In 2018 heeft P. twee derde van zijn straf uitgezeten. Daardoor zit hij in een fase waarin hij recht heeft op voorwaardelijke invrijheidstelling. Toen Michael P. werd aangehouden als verdachte in de zaak Faber, zat hij in zogeheten detentiefasering, een periode waarin de veroordeelde wordt voorbereid op een terugkeer in de maatschappij.

'Onbegrijpelijk'

Dat het hof geen tbs oplegde, vindt Wim Faber onbegrijpelijk, zegt hij in de Volkskrant. Volgens hem hadden de rechters kritischer moeten zijn, ook al werd tbs niet geëist. Rechters kunnen tbs opleggen als zij voldoende signalen zien. Die waren er, concluderen Faber en zijn advocaat.

De afgelopen maanden heeft Wim Faber zijn eigen onderzoek gedaan en experts geraadpleegd over tbs. Hij is met name verontwaardigd over voorzitter Otte van het gerechtshof, die zich eerder negatief uitliet over tbs en zei dat hij een groeiende afkeer heeft van behandelen. Faber vraagt zich af of de opvattingen van Otte een rol hebben gespeeld bij de uitspraak in 2012.

Geen reactie

Otte wil niet ingaan op de zaak rond P. Ook niet achteraf, laat het Openbaar Ministerie aan de Volkskrant weten. Wel kan Otte zich voorstellen dat er bij meneer Faber allerlei gevoelens leven rondom de eerdere veroordeling van de verdachte van de moord op zijn dochter, zegt het OM.

Wim Faber heeft zijn brief vrijdagmiddag naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gestuurd. Het hof betreurt dat het niet eerder de gelegenheid heeft gekregen een reactie te geven, maar zal dit later alsnog doen, aldus de Volkskrant.