Filmpjes van politiegeweld: doen agenten hun werk of gaan ze te ver?

Onbekend is nog hoeveel aangiftes tegen agenten worden gedaan vanwege geweld. De eerder genoemde 142 disciplinaire onderzoeken tegen agenten hoeven namelijk niet per se het gevolg te zijn van een aangifte.

Peije de Meij, dossierhouder geweld bij de Nationale Politie, denkt dat het exacte aantal aangiftes tegen agenten laag zal zijn. "Veel mensen doen geen aangifte, want ze hebben wel in de gaten dat ze zelf verkeerd bezig waren."

Geweld moet worden gemeld

Iedere inzet van geweld moeten agenten sowieso melden bij hun leidinggevende, zegt De Meij. Als dan blijkt dat het om buitenproportioneel geweld gaat, volgt in de meeste gevallen "een professioneel gesprek" met de agent. "Het Openbaar Ministerie stelt ook een onderzoek in waarmee we samen bekijken of de agent zijn vaardigheden goed heeft laten zien. We kijken heel kritisch en vegen niets onder het tapijt."

Voor het Openbaar Ministerie maakt het daarbij niet uit of de agent in kwestie gefilmd is. "Of de betreffende aanhouding gefilmd is en viral gaat is niet van invloed op het onderzoek", legt een woordvoerder uit. "Wel maken dergelijke filmpjes deel uit van het onderzoek."

Filmpjes waarin agenten hardhandig optreden, zullen nog vaker langskomen. Het hoort er intussen bij is de opvatting van de politie. "We keken in het begin erg op van de filmpjes", zegt De Meij. "Maar ze veranderen niets aan het politiewerk."