Hardhandige arrestaties en ingetrapte deuren: 2500 claims bij politie

Dat soms schade ontstaat is onvermijdelijk, zegt Onno Meijer, schadecoördinator bij de politie. "Elke schade is er een te veel, maar afgezet tegen het grote aantal medewerkers van de politie, het grote aantal contacten met het publiek en het feit dat agenten vaak met heel moeilijke situaties te maken krijgen, valt het aantal claims eigenlijk erg mee."

Toch wil de politie het aantal schades omlaag krijgen, omdat ze mensen veel overlast bezorgen. Er komt één centraal punt, waar alle schades zullen worden geregistreerd. "Daardoor krijgen we beter zicht op de gevallen waarin ten onrechte schade is veroorzaakt en kunnen we gerichte maatregelen nemen om schade in de toekomst te voorkomen", aldus Meijer.

Gedupeerden

Een speciale preventiemedewerker moet ervoor zorgen dat de politie in de toekomst minder schade veroorzaakt. Verder wil de politie claims sneller afhandelen en gedupeerden beter op de hoogte houden.

Procedures over schadevergoeding kunnen lang duren. Er is nogal eens discussie over het schadebedrag en de agenten vinden lang niet altijd dat hun iets te verwijten valt. Meijer: "Het komt helaas ook regelmatig voor dat mensen meer schade claimen dan ze daadwerkelijk hebben geleden."