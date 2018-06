Gevluchte Iraakse moordverdachte terug in Duitsland

De 20-jarige Irakees die Duitsland ontvluchtte na de moord op een tiener is terug in het land. Hij kwam vanavond vanuit het Iraakse Erbil per vliegtuig aan in Frankfurt.

Het is de bedoeling dat Ali Bashar vanavond nog wordt verhoord door de politie in Wiesbaden. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter.

"Het is een schrale troost voor de familie van het meisje. Mijn gedachten gaan uit naar hen in deze moeilijke uren", zei minister Seehofer van Binnenlandse Zaken. "Maar voor onze samenleving is het belangrijk dat misdaden snel opgelost worden en er recht wordt gesproken."

Bekentenis

De man wordt verdacht van de moord op de 14-jarige Susanna, die afgelopen woensdag dood en verkracht werd teruggevonden, na een vermissing van twee weken. Bashar bleek kort na de moord naar Irak te zijn gevlucht. Daar werd hij gisterochtend opgepakt door de Koerdische veiligheidsdiensten.

Volgens de Koerdische politie heeft de man al een bekentenis afgelegd. Hij zou onder invloed van drank en drugs ruzie hebben gekregen met het meisje, waarmee hij bevriend was. Toen ze dreigde naar de politie te stappen, wurgde hij haar.