Moordverdachte (20) vlucht uit Duitsland terug naar Irak

Het is een bericht dat niet snel de internationale pers haalt: de vermissing van een 14-jarig meisje uit Wiesbaden. Maar ineens is het groot nieuws, in Duitsland en daarbuiten. Want het meisje is gevonden: ze blijkt verkracht en vermoord. En één van de verdachten is een 20-jarige asielzoeker, die met zijn hele familie terug gevlucht is naar Irak om te ontkomen aan de Duitse politie. Ze kregen daarvoor papieren van de Iraakse ambassade.

Ruim twee weken geleden komt de 14-jarige Susanna uit Wiesbaden 's avonds niet thuis. De politie lijkt de zaak niet heel serieus te nemen: ze suggereren dat ze mogelijk is weggelopen en onderweg zou kunnen zijn naar Parijs. Het lijkt erop dat ze problemen had: ze was al meerdere weken niet naar school gegaan en hing rond in de binnenstad van Wiesbaden.

Pas een week later opent de politie formeel een onderzoek. Dat komt in een stroomversnelling als afgelopen zondag een 13-jarige asielzoeker zich meldt bij de politie. Tegen hem zou de 20-jarige Ali Bashar gezegd hebben dat hij het meisje heeft verkracht en vermoord. Haar lichaam zou hij begraven hebben langs een spoorlijn. Na een zoekactie wordt het lichaam woensdagavond gevonden. Ze zou volgens Duitse media een nacht lang verkracht zijn en vervolgens gewurgd.

Verdachte gevlucht

De politie heeft twee verdachten in beeld. Een 35-jarige Turkse asielzoeker die inmiddels vastzit, en de 20-jarige Ali Bashar. Naar nu blijkt is hij zaterdagavond op stel en sprong met zijn hele familie gevlucht naar Irak. Vader, moeder en vijf broers en zussen zijn via Düsseldorf naar Istanbul gevlogen. En vanuit daar naar Erbil in Irak. Ze hadden de tickets geboekt onder valse namen en reisden met tijdelijke reispapieren in het Arabisch, zogenoemde laissez-passers, die door de Iraakse ambassade waren uitgegeven. Hierdoor kon men op de luchthaven de namen moeilijk met elkaar vergelijken en mochten ze doorvliegen.

De zaak is extra pijnlijk omdat Bashar al verdacht was van het verkrachten van een 11-jarig meisje, waarschijnlijk in het asielzoekerscentrum waar hij woonde. Ook zou hij een agente in het gezicht gespuugd hebben, was hij betrokken bij een vechtpartij en wordt hij verdacht van diefstal. Bashar kwam in 2015 met de grote vluchtelingenstroom naar Duitsland. Zijn asielaanvraag werd afgewezen, waartegen hij in beroep in en in afwachting daarvan mocht hij in Duitsland blijven.

Bekenden

Het meisje en de 20-jarige Bashar zouden elkaar mogelijk uit de binnenstad van Wiesbaden kennen. Ook de 35-jarige man die is opgepakt hoorde tot een groepje dat daar vaak rondhing.

Net als bij eerdere moorden waarbij asielzoekers betrokken waren, veroorzaakt deze zaak veel ophef in Duitsland. Die wordt ook politiek gebruikt om tegen Angela Merkel te protesteren. Zo vraagt de AfD zich af of zij nog wel "lekker slaapt".

Juist vandaag debatteerde de Bondsdag over gezinshereniging: die mogelijkheid was tijdelijk opgeschort uit angst dat te veel asielzoekers daar aanspraak op zouden maken. Onder strenge voorwaarden mogen nu maximaal 1000 mensen per maand op deze manier toch naar Duitsland komen.