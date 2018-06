Verdachte van dood 14-jarig Duits meisje opgepakt in Irak

In het noorden van Irak is de 20-jarige Ali Bashar aangehouden, meldt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. Bashar wordt ervan verdacht in Wiesbaden de 14-jarige Susanna te hebben vermoord.

De aanhouding werd in de nacht van donderdag op vrijdag verricht door Koerdische veiligheidstroepen. Volgens Seehofer zal de uitlevering van Bashar volgens internationale regels verlopen. Hij dankte de Koerdische troepen die de aanhouding mogelijk maakten. "Dit succes is het resultaat van een goede samenwerking tussen de Koerdische veiligheidsautoriteiten in Irak en de Duitse politie."

Susanna werd twee weken geleden door haar moeder opgegeven als vermist. Twee dagen geleden werd haar lichaam gevonden langs een spoorlijn.

Sindsdien houdt de zaak Duitsland in zijn greep. Tal van politici zetten vraagtekens bij de gang van zaken in de periode tussen haar vermissing en vondst. Met name als het gaat om de 20-jarige Bashar. Hij ontvluchtte zaterdag met zijn familie Duitsland, anderhalve week na de verdwijning van Susanna. Onder een valse naam en met tijdelijke papieren keerde hij terug naar zijn geboorteland Irak.

'Snel duidelijkheid'

SPD-leider Carsten Schneider zei in Bild vandaag "snel duidelijkheid" te willen over de vlucht van Bashar, die sinds 2015 in Duitsland verbleef.

Zijn partijgenoot Burkhard Lischka vindt dat minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer de grenscontroles moet aanscherpen. "Met dergelijke twijfelachtige papieren en gezien de bestemming zou de politie dan met een eenvoudige vingerafdruk hebben vastgesteld dat een crimineel op de vlucht is."

Armin Schuster van regeringspartij CDU vraagt zich in de Neue Osnabrücker Zeitung af hoe het kan dat Bashar ondanks meerdere aanvaringen met de politie en als verdachte in een verkrachtingszaak in een asielzoekerscentrum slechts voor korte tijd in hechtenis was.

"Susanna is een slachtoffer van het schijnheilige en zelfzuchtige welkomstbeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel", zei Alice Weidel, leider van de rechts-populistische AfD, in een video op Twitter. Ze riep Merkel op af te treden.

Laatste appje

Inmiddels is duidelijk geworden dat de moeder van Susanna al op de dag van de vermissing, op 22 mei, bij de politie had aangegeven dat er iets ergs zou zijn gebeurd met haar dochter. Het laatste appje dat ze van Susanna kreeg, paste volgens haar niet bij wat haar dochter doorgaans stuurde.