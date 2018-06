Horeca bezorgd over intimidatie met handgranaten en beschietingen

"We kijken per geval wat nodig is, maar hoe dan ook gaat de openbare orde boven het individuele belang van een ondernemer", zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. "Je kunt de veiligheid het beste garanderen als je een zaak sluit. Alleen dan weet je zeker dat er niets gebeurt. Dus zolang we niet weten wat er speelt, nemen we het zekere voor het onzekere."

Volgens Amsterdam is niet bewezen dat criminelen het sluitingsbeleid gebruiken om ondernemers onder druk te zetten. "We kennen de motieven niet en zo vaak gebeurt het niet."

Zowel Suzy Wong als Club Blu probeerden via een kort geding hun zaak heropend te krijgen. Zij vinden dat ze de dupe zijn van criminelen en zijn bang daardoor failliet te gaan. Afgelopen donderdag bepaalde de rechter dat Club Blu weer open mag. Over Suzy Wong doet de rechter binnenkort uitspraak.

'Er kunnen doden vallen'

Inmiddels durven Amsterdamse ondernemers vervelende klanten niet meer te weigeren, constateert Robert Domhof van de ondernemingsvereniging rond het Leidseplein in Amsterdam. "Meerdere portiers hebben te horen gekregen: 'Jullie kunnen ook een handgranaatje krijgen' toen ze iemand weigerden."

De horeca in de Amsterdamse binnenstad werkt met een collectieve horeca-ontzegging voor lastige klanten. Die mogen dan nergens meer naar binnen. "Sinds de tweede handgranaat bij Suzy Wong in maart, is er geen enkele aanmelding meer gekomen voor een horeca-ontzegging", zegt Domhof. "Daarvoor waren het er twee à drie per maand. Ondernemers zijn bang dat ze ook met zo'n incident te maken krijgen."

De politie noemt de beschietingen en handgranaten in de horeca "heel zorgelijk". "Het gebeurt in de binnenstad, op plekken waar het vaak hartstikke druk is", zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie. "Er kunnen doden vallen. Bij Suzy Wong heeft iemand een handgranaat die voor de deur lag meegenomen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als dat ding was ontploft."