Politie toont beelden granaatlegger Amsterdamse nachtclub

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe granaten worden neergelegd bij de deur van de Amsterdamse nachtclub Suzy Wong. De beelden zijn getoond in het AT5-opsporingsprogramma Bureau020.

De eerste handgranaat werd neergelegd in januari. Op de beelden is te zien hoe een scooterrijder komt aanrijden. Hij wacht even tot een aantal mensen voorbij is gelopen en haalt dan een granaat uit zijn zak. Die legt hij bij de deur van de bar.

Burgemeester Van Aartsen besloot de cocktailbar na dit incident per direct op slot te doen. Na een aantal weken mocht de zaak weer open omdat Suzy Wong niet met strafbare feiten in verband werd gebracht. Vervolgens lag er op 22 maart weer een handgranaat voor de deur. Dit keer was het explosief neergelegd door een man met capuchon.

Meegenomen door schoonmaker

Het explosief werd gevonden door een schoonmaker uit Aalsmeer, die het meenam naar huis. Hij belde de hulpdiensten, die de omgeving van zijn huis afzetten en de handgranaat onschadelijk maakten.

De politie weet niet zeker of het om dezelfde dader gaat, zegt een woordvoerder tegen AT5 en NH Nieuws. Mogelijk zijn er meerdere personen bij betrokken. Na het laatste incident moest de tent per direct voor onbepaalde tijd op slot.