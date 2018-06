'Geen #MeToo-onderzoek onder fractiemedewerkers Tweede Kamer'

Kamervoorzitter Arib ziet af van een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie onder medewerkers van fracties in de Tweede Kamer, schrijft NRC Handelsblad.

De Kamervoorzitter had in februari zo'n onderzoek aangekondigd naar aanleiding van de #MeToo-discussies. In maart zei ze bovendien dat er versneld onderzoek zou komen, nadat een geval van seksuele intimidatie van een GroenLinks-medewerker naar buiten was gekomen.

Volgens NRC is het onderzoek afgeblazen omdat te veel fracties er niet aan mee wilden doen. De krant zegt, op basis van gesprekken met betrokkenen, dat vooral de VVD, PVV en de SP bezwaren hadden.

Partij is werkgever

Het argument van die drie partijen is dat de fractiemedewerkers niet in dienst zijn van de Tweede Kamer. Hun werkgever is de politieke partij die hen heeft aangenomen. De partijen doen daarom liever zelf onderzoek.

Fracties die wel hadden willen meedoen aan het onderzoek, zoals het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie, zeggen dat ze de formele bezwaren begrijpen, maar vinden het thema zo belangrijk dat ze daar overheen waren gestapt.

SP, GroenLinks, D66 en VVD hebben nu plannen voor een eigen onderzoek. Het CDA en de ChristenUnie hebben daar volgens NRC nog geen besluit over genomen.