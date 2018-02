Onderzoek seksuele intimidatie in Tweede Kamer en op ministeries

In de Tweede Kamer en op de ministeries gaat worden onderzocht of er medewerkers zijn die last hebben of last hebben gehad van seksuele intimidatie op de werkvloer. Kamervoorzitter Arib wil dat na de zomer alle Kamermedewerkers de vraag wordt voorgelegd of zij dergelijke ervaringen hebben.

Een Kamermeerderheid onder aanvoering van D66-Kamerlid Sjoerdsma wil een dergelijke inventarisatie op alle ministeries, zo bleek tijdens een Kamerdebat over het onderwerp. "De overheid moet het goede voorbeeld geven", zegt hij. "Of je nu op de Brandaris op Terschelling werkt of een opleiding volgt tot marinier."

Strafbaar

CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil bekijken of seksuele intimidatie strafbaar gesteld kan worden. Ze vindt het eigenlijk vreemd dat dat nog niet geregeld is. "Misschien is het Wetboek van Strafrecht nog te veel mangericht." De VVD ziet meer in lokale initiatieven, voordat er een wetboek wordt aangepast.

In het debat kwamen nog meer idee├źn aan de orde, die niet meteen kunnen rekenen op steun van genoeg partijen. Zo wil GroenLinks een speciaal meldpunt en wil de SP een uitbreiding van het aantal agenten dat met zedenzaken bezig is.

Opportunistische politiek

PVV-Kamerlid Beertema beschuldigde de andere Kamerleden van opportunistische politiek bedrijven "over de ruggen van de slachtoffers heen", nu zij volgens hem de #MeToo-discussie aangrijpen voor een heel oud probleem.

Hij is tegen allerlei nieuwe plannen, maar wil liever bestaande maatregelen aanpassen als ze onvoldoende blijken te werken. Ook vindt hij het onderzoek op alle ministeries onzin, totdat bewezen is dat de ambtenaren die daar vertrouwenspersoon zijn hun werk niet goed doen.

Het kabinet komt binnenkort met een plan van aanpak, ook om de aangiftebereidheid van slachtoffers van seksueel geweld en seksuele intimidatie te vergroten.